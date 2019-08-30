2019/08/30 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، عددا من الأوامر الملكية، التي تقضي بتعيين مسؤولين كبار واستحداث وزارة وهيئات جديدة.وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه من بين الأوامر الملكية تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليصبح وزارة الطاقة، علاوة على إنشاء وزارة مستقلة باسم الصناعة والثروة المعدنية.وأضافت “صدر أمر ملكي لتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوامر ملكية سعودية..



رئيس للديوان الملكي ووزارة وهيئات جديدة وكالة خطوة برس.

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