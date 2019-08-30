طريقة سهلة لتخطي الضغط النفسي

2019/08/30 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..يخفف كل شخص من ضغطه النفسي وتوتره بشكل مختلف، فمن الذين يتناولون الحلوى أو يقرؤون الكتب أو يمارسون الرياضة بكثرة والبعض الآخر لا يفعل شيئا وينتظر مرور حالته.وجد خبراء أن بعض النباتات تساعد على تخفيض مستوى التوتر، ومن هذه النباتات ما يمكن تناوله ومنه ما تقوم رائحته بتحسين حالتك العامة، بحسب صحيفة”ميديك فوروم”.[…]

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