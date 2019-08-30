2019/08/30 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني عن التوصل الى تفاهمات مشتركة مع وزارة الكهرباء بخصوص عدم المضي بقرار احالة محطة انتاج الطاقة الكهربائية في الناصرية الى الاستثمار .وقال الخاقاني في بيان عن مكتبه الاعلامي ان ” وزارة الكهرباء تعهدت بعدم احالة محطة كهرباء الناصرية الحرارية الى احد المستثمرين ، والالتزام بالاتفاق الذي جرى بينها وبين حكومة ذي قار المحلية بهذا الشان “.وذكر ان ” مجلس المحافظة وفي اجتماع مشترك مع وكيل وزير الكهرباء لشؤون الانتاج وبحضور ممثلين وموظفين من المحطة ، ناقش ملف الاعتراض وتبعاته الفنية والمالية والاجتماعية ، وضرورة العمل على تطوير المحطة من خلال دعمها ماليا والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة فيها “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء تلغي قرار احالة محطة الناصرية الحرارية للاستثمار) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء تلغي قرار احالة محطة الناصرية الحرارية للاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).