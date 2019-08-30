العراق يتوج ببطولة غرب آسيا للشباب في كرة القدم

2019/08/30 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز العراق بلقب بطولة غرب آسيا للشباب لكرة القدم المقامة على أرضه بعد فوزه الجمعة على الإمارت 4-2 بفارق ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبلغ منتخب العراق المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الأردني بفارق ركلات الترجيح، بينما بلغت الإمارات النهائي بعد إقصاء الأردن.

ورغم طرد لاعب عراقي في الشوط الثاني، استطاع "أسود الرافدين" الحفاظ على شباكهم نظيفة خلال الشوط الثاني.

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