حداد والقنصل البريطاني يبحثان “حلحلة المشاكل” بين بغداد وأربيل

2019/08/30 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل حداد الحكومة البريطانية الى ضرورة استمرار الدعم للعراق بعد حربه ضد داعش الأرهابي، وتكثيف الجهود الدولية لانجاح التجربة الديمقراطية والنظام الفيدرالي لكي يصبح نموذجاً في المنطقة والألتزام بتطبيق الدستور العراقي بجميع بنوده ومواده.

جاء حديث حداد خلال إستقباله في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الخميس القنصل البريطاني العام في أربيل جيمس ثورنتن، وجرى في اللقاء إستعراض عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن آخر تطورات الأوضاع والأحداث الأمنية والسياسية الجارية على الساحة العراقية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة أقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ودفع المحادثات الجارية بين الطرفين الى الأمام من أجل حلحلة المشاكل المتراكمة والملفات العالقة بين الطرفين، وضرورة أستمرار دعم المجتمع الدولي للعراق خلال هذه المرحلة خصوصا في مجال الإعمار وتنفيذ المشارع الخدمية، فيما أشار حداد الى وجود إرادة حقيقية بين بغداد وأربيل لحل المشاكل التي تتعلق بالمسائل النفطية والمالية والمناطق المتنازع عليها وتحسين العلاقات والزيارات المتبادلة مستمرة بينهما على مستوى الوزارات والوفود الرسمية.

من جانبه أعرب القنصل البريطاني عن حرص المملكة المتحدة على استمرار الدعم وتقديم المساعدات لعموم أبناء الشعب العراقي، ودعم الجهود الرامية لمواصلة الحوار والمحادثات بين بغداد وأربيل لحل كافة الإشكالات والقضايا العالقة بين الأقليم والحكومة الاتحادية.

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