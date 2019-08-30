وكالة الطاقة تؤكد مجددا إلتزام إيران بالإتفاق النووي

2019/08/30 | 23:22

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أكد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب آبادي"، ان التقرير الجديد للمدير العام المؤقت للوكالة

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