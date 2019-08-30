ملياردير يبحث عن مستثمرين لانه متعب

2019/08/30 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الملياردير النرويجي جون فريدريكسن، اليوم الجمعة، أنه يبحث عن مستثمرين لمجموعة شركاته، وربما يتخلى عن السيطرة على أنشطة

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