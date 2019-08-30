مسؤول إيران رفيع: وزير خارجية البحرين ناطق باسم كيان لقيط

2019/08/30 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هاجم المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، بسبب دعم الأخير للغارات التي شنتها إسرائيل على العراق وسوريا ولبنان.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إن "وزير خارجية البحرين الذي بات الناطق الرسمي للكیان اللقیط وفي إجراء مخزٍ، أعلن دعمه للعدوان العسكري الصهيوني على 4 دول عربية هي العراق ولبنان واليمن وسوريا"، بحسب وكالة "فارس".

وأضاف "آل خليفة باتوا بعيدين جداً عن شعب البحرين لدرجة أنهم ركبوا سفينة إسرائيل الغاصبة والمهزومة".

وأرفق عبد اللهيان تغريدته بصورة عاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب العلمين البحريني والإسرائيلي.

وكان وزير خارجية البحرين قد اعتبر اعتداءات الكيان الإسرائيلي في سوريا ولبنان والعراق، "دفاعا عن النفس"، متهما إيران بإعلان حرب.

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