القبض على متهم زور مستمسكات باسم شخص آخر

2019/08/30 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخص قام بتزوير مستمسكات رسمية باسم شخص آخر، في دائرة أحوال الرصافة.

وذكرت مديرية الشؤون الداخلية والامن، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "من خلال المتابعة المستمرة لمفارزنا في الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، تم ألقاء القبض على شخص في دائرة احوال الرصافة يدعى (ح.



ط.



ش) بحوزته مستمسكات مزورة تحمل صورته باسم (ص.



م.



ع) حيث تم انجاز معاملته بمساعدة احد السماسرة يدعى (م.



ا.



غ) مقابل مبلغ مالي قدره ٧٥٠٠ دولار".

وبينت أنه "خلال التحقيق اعترف صراحة انه مطلوب وفق المادة (١٤ مخدرات)، وصدرت بحقه مذكرة قبض من محكمة تحقيق الكحلاء في محافظة ميسان".

وأشارت الى "تنظيم محضر ضبط اصولي بالمبرزات وتسليمه الى مكتب مكافحة اجرام الكرادة بعد تدوين افادته واقامة شكوى بحقه من قبل المواطن صاحب المستمسكات الأصلية وذلك لانتحاله صفته الشخصية، والتحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين بالجريمة".

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