“بالصور” ضبط شاحنة محملة ببراميل النفط الابيض لتهريبه من كركوك

2019/08/30 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق احبط منتسبو شرطة نفط الشمال ، الجمعة، عملية لتهريب النفط من كركوك عبر شاحنة محملة ببراميل.وذكرت مديرية شرطة نفط الشمال في بيان تابعته “يس عراق” أنه وبعد ورود معلومات استخباراتية استطاع منتسبوها ضبط شاحنة كانت تحمل 12 برميلا من مادة النفط الأبيض معدا للتهريب في محافظة كركوك.وأضاف البيان أن الشاحنة […]

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