وزير الدفاع: أي اعتداء على أية جهة عراقية يعد اعتداءً على العراق

2019/08/30 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

وزير الدفاع نجاح الشمري، الجمعة، أن أي اعتداء على أية جهة عراقية يعد اعتداءً

على العراق، موجهاً بضرورة التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة بكافة صنوفها

وتشكيلاتها من اجل عراق موحد.

وذكر

بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن ” الشمري أكد خلال

اجتماع طارئ لمجلس الدفاع، إن وزارة

الدفاع ستتخذ الاجراءات الامنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه اي اعتداء على

اية جهة عراقية”، مشددا على “ضرورة اخذ الحيطة والحذر من اي مساس بسيادة

وكرامة العراق”.

ووجه

الشمري، في جلسة مجلس الدفاع التي حضرها رئيس اركان الجيش ومعاونيه للعمليات

والادارة والميرة والتدريب والمفتشان العام والعسكري وقادة الاسلحة ومدراء الصنوف،

بـ”ضرورة التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها من

الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحدود ومكافحة الاٍرهاب والحشد الشعبي وقوات حرس الإقليم البيشمركة من اجل

عراق موحد تحت راية واحدة بوجه من يريد زعزعة امن العراق”.

وأشار

البيان الى أن “المجتمعين تدارسوا الخطط الكفيلة بحفظ امن وسيادة البلاد مع

التاكيد على ان الجيش العراقي سيبقى سور الوطن ودرعه الحصين الذي يحمي البلاد

واهلها”.

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