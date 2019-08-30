انتشال جثة شاب غرق في احد انهار كركوك

2019/08/30 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أفاد مصدر أمني عن تمكن النجدة النهرية من العثور على جثة شاب غرق في الدبس قبل ٥ ايام”.

وقال

المصدر لـ”النور نيوز” إنه ” بعد عملية بحث دامت خمسة ايام تمكنت

مفارز النجدة النهرية بإمرة العقيد ( مازن غريب عبدالرحمن )مدير القسم من العثور

على جثة المواطن (رياض احمد صالح) تولد اربيل ١٩٨٤ في ناحية الدبس غربي كركوك

“

وتابع

ان ” الشاب غرق يوم الاحد الماضي قرب

التون كوبري وتم تسليمه إلى مركز شرطة التون كوبري”.

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