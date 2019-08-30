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شاهد بالفيديو.. ماذا لو ؟ - ماذا لو انسحب الحشد الشعبي من سهل نينوى ؟ 2019/8/30


شاهد بالفيديو.. ماذا لو ؟ - ماذا لو انسحب الحشد الشعبي من سهل نينوى ؟ 2019/8/30
2019/08/30 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 3KrqEQjd9wE

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