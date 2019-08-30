لجنة حقوق الانسان: لا يوجد أي تعاون للسلطات الحكومية والامنية في قضية المغيبين

2019/08/30 | 23:29

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بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، الجمعة، انه لا يوجد اي تعاون للسلطات الحكومية والامنية مع اللجنة في قضية المغيبين والمختفين والمعتقلين قسرا.

وذكر الصالحي في بيان، إن "لجنة حقوق الانسان النيابية تؤكد اهتمامه البالغ في قضية المغيبين والمختفين والمعتقلين قسرا ولا تتمكن عوائلهم من الوصول اليهم".

وأضاف، "لذلك جاءت اللجنة في اهتمامه الواسع باجرا ء القراءة الاولى للقانون ليسنى لنا جميعا من متابعة هذا الملف الانساني والذي نتحمل كلجنة حقوق الانسان جزءا كبيرا في هذه المسألة في حالة عدم الكشف عن هؤلاء المختفين".

وأشار الى انه "لا يوجد اي تعاون للسلطات الحكومية والامنية مع لجنة حقوق الانسان بهذا الخصوص، وسيتم استضافة المعنيين في هذا الامر عقب البدء بالفصل التشريعي لمجلس النواب العراقي".

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، الجمعة، أن أي اعتداء على أية جهة عراقية يعد اعتداءً على العراق، موجهاً بضرورة التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها من اجل عراق موحد.

وقال الشمري، بحسب بيان للوزار

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، اليوم الجمعة، وجود شكوك كبيرة، بان الطائرات الإسرائيلية التي قصفت مقرات الحشد الشعبي في العراق انطلقت من السعودية.

وقال عليوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "احد

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، اليوم الجمعة، أن العراق سيرد على الهجمات الإسرائيلية على مقار الحشد الشعبي في حال استمرارها، رغم سعيه الحالي لعدم تصعيد الأمور إلى "ما لايحمد عقباه".

وقال الفايز، لـ(بغداد الي

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