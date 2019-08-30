2019/08/30 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يبدو أن عقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انفرط، وبدأت حباته تتساقط، بعد تقديم قادة بارزين في الحزب استقالاتهم، واحداً تلو الآخر، وسط تقارير عن اقتراب إعلان المنشقين عن أحزاب جديدة.وفي الأيام الأخيرة برزت أسماء قادة قدموا استقالتهم من حزب العدالة والتنمية، منهم بشير أتالاي، ونهاد أرقون، وسعد الله أرقين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسط الاستقالات “الخطيرة”..



التصدع ينتشر في قلعة أردوغان وكالة خطوة برس.

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