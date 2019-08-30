"أبل" تصدر إعلانا سارا لأصحاب الهواتف خارج الضمان

2019/08/30 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية إعلانا سارا وهو توفيرها برنامجا جدیدا للإصلاح، يوفر لعملائها خيارات إضافية لإصلاحات هواتف "آيفون" التي هي خارج الضمان.

وأعلنت "أبل"

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