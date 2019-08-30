لسعة نحلة كادت تودي بحياة مذيع

2019/08/30 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعرض المذيع البريطاني الشهير، بير غريلز، لموقف خطير تطلب تدخلا طبيا حينما لسعته نحلة أثناء برنامج تلفزيوني.

كان المذيع يسجل

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