اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ عامين بسبب تغريدة لترامب

2019/08/30 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن اليورو هبط إلى أدنى مستوى منذ العام 2017، بسبب تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت وسائل الإعلام أن اليورو تراجع أثناء تعاملات اليوم الجمعة، عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى له منذ آيار 2017.

وبينت أنه جرى تداول اليورو في أحدث معاملة عند 1.0964 دولار، منخفضا 0.82% عن مستواه في بداية جلسة التداول.

ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملةالخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.50% إلى 99.002 .

وقدم متعاملون تفسيرات متعددة لهذا الهبوط، بما في ذلك تغريدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن اليورو يهبط بخطى سريعة أمام الدولار ملقيا باللوم في ذلك على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ودائما ما يستهدف ترامب عملة اليورو في تغريداته على "تويتر"، حيث كتب في تموز الماضي ""اليورو وعملات أخرى يجري خفض قيمتها مقابل الدولار، مما يجعل الولايات المتحدة في وضع غير موات بشكل كبير".

ومن المنتظر أن يصدر الاقتصاد الأوروبي في وقت لاحق بيانات هامة عن معدلات التضخم الرئيسية في أوروبا خلال شهر آب الجاري.

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