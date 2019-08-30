2019/08/30 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #إبراهيم_جركس الفلسفة كأسلوب حياة[1]: الحياة المفحوصة========================قليلاً جداً مانسمع الحديث التالي يدور بين الأصدقاء أو الأزواج أو الأقارب:الشخص: مرحباً ياصاح، ما الذي تنوي فعله اليوم؟الصديق: ما رأيك بأن نتعاطى بعض الفلسفة اليوم!الشخص: يبدو أمراً ممتعاً.الصديق: هيا لندعو بعض الأصدقاء.حسناً، لنواجه الأمر.
طوال المئة أو المئتي سنة الماضية لم تكن الفلسفة موضوعاً جذّاباً في ثق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إبراهيم جركس - الفلسفة كأسلوب حياة[1]: الحياة المفحوصة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طوال المئة أو المئتي سنة الماضية لم تكن الفلسفة موضوعاً جذّاباً في ثق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إبراهيم جركس - الفلسفة كأسلوب حياة[1]: الحياة المفحوصة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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