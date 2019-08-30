2019/08/30 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الفلسفة كأسلوب حياة[1]: الحياة المفحوصة========================قليلاً جداً مانسمع الحديث التالي يدور بين الأصدقاء أو الأزواج أو الأقارب:الشخص: مرحباً ياصاح، ما الذي تنوي فعله اليوم؟الصديق: ما رأيك بأن نتعاطى بعض الفلسفة اليوم!الشخص: يبدو أمراً ممتعاً.الصديق: هيا لندعو بعض الأصدقاء.حسناً، لنواجه الأمر.طوال المئة أو المئتي سنة الماضية لم تكن الفلسفة موضوعاً جذّاباً في ثق......

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