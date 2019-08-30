زياد عبد الفتاح الاسدي - محور المقا ومة .... النجاحات والاخطاء وآفاق المستقبل

2019/08/30 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي محور المقاومة .....النجاحات والاخطاء وآفاق المستقبلمحور المقاومة في المنطقة الذي تقوده الآن سوريا والمقاومة الللبنانية هومحور تشكل بشكلٍ رئيسي من سوريا والمقاومة الاسلامية اللبنانية (أو حزب الله) مع دعم من الجمهورية الاسلامية في إيران وامتداد لهذا المحور ليشمل الفصائل الفلسطينية كالجبهة الشعبية القيادة اللعامة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الاسلامي والجناح العسكري لحركة حماس التي......

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