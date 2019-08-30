2019/08/30 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي قراءة دستورية في تركيب النظام التشريعي في الدستور العراقي.تعتبر مسألة التوازن بين مراكز السلطة وفروعها في القانون الدستوري أهم ركيزة في الفلسفة التشريعية التي ترسي نظاما سياسيا وقانونيا مستقرا وقابلا لحفظ مؤسسات الدولة وهيئاتها وفروعها من التفرد والديكتاتورية المغلفة بغطاء قانوني أو دستوري، فالبناء الدستوري للسلطة وحسب فلسفة من سن الدستور أنها تتركب ثنيويا وتمارس من جهتين مختلفتين، السلطة ......

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