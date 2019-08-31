مؤسسة الشهداء تنجح بادراج مشروع المجمعات السكنية لذوي الشهداء ضمن خطط التخطيط

2019/08/31 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مؤسسة الشهداء، الجمعة، عن نجاحها في ادراج مشروع المجمعات السكنية لذوي الشهداء ضمن خطط وزارة التخطيط لعام 2020.

وقالت المؤسسة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "تم الاخذ بنظر الاعتبار المبالغ المطلوبة لتشييد مشاريع المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة لصالح المؤسسة و التنسيق مع الوزارة المذكورة عند اعداد مقترحات جداول الموازنة الاستثمارية لسنة ٢٠٢٠م".

واضافت ان "هذه الخطوة المهمة تاتي بجهود مباشرة من قبل رئيسة المؤسسة ناجحة عبد الامير الشمري التي اشرفت وبشكل مباشر على المناقشات التي جرت مع وزارة التخطيط ووزارة الاعمار والاسكان، لاستحصال الموافقات الاصولية لادراجها ضمن خطة الاستثمار لبناء المجمعات السكنية لذوي الشهداء"، مشيرة الى ان "عددا كبيرا من ذوي الشهداء يعانون من صعوبات في استحصال الوحدات السكنية بسبب قلة التخصيصات المالية التي تزامنت مع اضافة فئات جديدة من الشهداء وفق ما نص عليه قانون المؤسسة مما تطلب جهودا مضاعفة لتوفير السكن الملائم لذوي الشهداء".





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