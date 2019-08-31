في أقل من من اسبوع، 6 ايزيديين يفقدون حياتهم بسبب حوادث مرورية

2019/08/31 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ليث حسين في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الخميس، توفي 3 شبان ايزيديين، وجرح 3 شبان أخرين، وذلك بسبب حادث مروري على الطريق بين مجمعي شاريا ودوميز في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان العراق.“دلدار نايف” أحد أقرباء الشباب المتوفين تحدث لـ “ايزيدي 24″، وقال، ان “ليلة أمس وأثناء رجوع الشباب من مكان …

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