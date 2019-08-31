2019/08/31 | 00:08

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اللواء 45 بالحشد الشعبي يعتقل قاتلي أبو بكر السامرائي ويعثر على جثته غرب الأنبار (صور)

القت قوات اللواء 45 في الحشد الشعبي، الجمعة، القبض على المجموعة

الإرهابية الذي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو بكر السامرائي في

قضاء القائم غرب الأنبار، فيما عثرت على الجثة بعد اجراء كشف

الدلالة.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 45 بالحشد الشعبي القت القبض على

المجموعة الارهابية التي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو بكر

السامرائي في قضاء القائم.وأضاف، أن القوة عثرت على جثة الشهيد ابو بكر السامرائي بعد اجراء كشف

الدلالة.يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي اقدم في شباط 2017 على اعدام الضابط في

الجيش العراقي ابو بكر السامرائي بعد خطفه في منطقة النخيب.

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