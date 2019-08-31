2019/08/31 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت مؤسسة الشهداء، الجمعة، عن نجاحها في ادراج مشروع المجمعات السكنية لذوي الشهداء ضمن خطط وزارة التخطيط لعام 2020.وقالت المؤسسة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه انه “تم الاخذ بنظر الاعتبار المبالغ المطلوبة لتشييد مشاريع المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة لصالح المؤسسة و التنسيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادراج مشروع المجمعات السكنية لذوي الشهداء في عام 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادراج مشروع المجمعات السكنية لذوي الشهداء في عام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).