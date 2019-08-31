"أنت مرصود".. العاملون بالمطارات يكشفون أسرارا خطيرة

2019/08/31 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

من الممكن أن يكون التواجد في المطارات تجربة غير ممتعة على الإطلاق، خاصة عندما يواجه المسافرون مشاكل في التنظيم، وهنا يأتي دور العاملين

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