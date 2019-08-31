2019/08/31 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عثرت القوات الأمنية على رفات الشهيد، الضابط ابو بكر السامرائي من خلال اعتراف ارهابي كان مشاركا مع المجموعة التي اعدمت السامرائي.وحصل “يس عراق” على صور من عملية إخراج جثمان الشهيد السامرائي في منطقة، تبدو صحراوية.وأقدم تنظيم داعش الارهابي على اعدام الضابط في قوات حرس الحدود ابو بكر السامرائي، ذبحاً، بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرهابي يعترف بمكان رفات الضابط “ابو بكر السامرائي”.. تابع التفاصيل بالصور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرهابي يعترف بمكان رفات الضابط “ابو بكر السامرائي”.. تابع التفاصيل بالصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).