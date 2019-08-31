العثور على جثة الشهيد الملازم “ابو بكر السامرائي” في القائم

2019/08/31 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانبار عثرت قوات الطوارىء التابعة للواء 45 من الحشد الشعبي اليوم على جثة الشهيد المغدور” ابو بكر السامرائي” في قضاء القائم غربي محافظة الانبار.امر اللواء45 اشار الى ان” قوة مشتركة من الحشد نفذت عملية كشف الدلالة في صحراء الانبار لأنتشال جثة السامرائي بعد معلومات استخباراتية”.

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