2019/08/31 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ve4tsYwC9go

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمامي ال بالعمارة الثبتوا عنوان وابديها بفخر بزلام عبد الخان) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمامي ال بالعمارة الثبتوا عنوان وابديها بفخر بزلام عبد الخان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).