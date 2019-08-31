2019/08/31 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية، اليوم الجمعة، تعرض الحساب الرسمي والخاص برئيسها، جاك دورسي، على موقع التغريدات الشهير، للقرصنة.وحذرت "تويتر" من أن حساب "دورسي" يرسل حاليا تغريدات عنصرية وبذيئة إلى متابعيه، البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.وأرسل "الهاكرز" لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل "هتلر بريء"، كما طالب في تغريدة أخرى "رأس الهيكل العظمي الأصلع"، المقصود به دورسي أن يلغي تعليق حسابه.

بغداد اليوم _ متابعة

لقيت حوالي 30 ألف امرأة حول العالم مصرعها على أيدي أزواج حاليين أو سابقين، في عام 2017.

وقالت الخبيرة البريطانية في علم الاجرام، جين مانكتون سميث، إن "الرجال الذين قتلوا شريكاتهم اتبعوا نسقا معينًا يمكن للشرطة أن تستدل

بغداد اليوم-متابعة

هناك عادات عديدة لتناول الطعام يمكن أن تسبب الإصابة بمرض معين، وأخطر هذه العادات هي تناول الطعام والعمل على الكمبيوتر في الوقت ذاته.

ووفقا للأطباء هذه العادات تلاحظ لدى العديد من الأشخاص المعاصرين، على الرغم من أنها تلحق الضر

بغداد اليوم- متابعة

اضطر مطار مدينة ميونخ في ألمانيا، الثلاثاء، لإلغاء نحو 130 رحلة، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول، وأخلت المبنى بحثًا عن مسافر دخل مخرجًا للطوارئ بطريق الخطأ.

وقال المطار: إنه تم العثور على الرجل المفقود وهو إسباني لاحقً

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