2019/08/31 | 00:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عينٌ على ايران ???? محافظة #كردستان ؛ قرية #جيڤار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عينٌ على ايران .. محافظة #كردستان ؛ قرية #جيڤار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عينٌ على ايران .. محافظة #كردستان ؛ قرية #جيڤار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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