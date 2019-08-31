2019/08/31 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عينٌ على ايران ???? محافظة #كردستان ؛ قرية #جيڤار

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