2019/08/31 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكالتشيو الايطالي ..



جدول الدوري في جولته الثانية

السبت

31

أب

2019 :

12:34 am

27

جدول الجولة 2 ⁧ #الكالتشيو ⁩ ⁧ #ميلان_بريشيا ⁩ ⁧ #يوفنتوس_نابولي ⁩ ⁧ #لاتسيو_روما ⁩

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكالتشيو الايطالي .. جدول الدوري في جولته الثانية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكالتشيو الايطالي .. جدول الدوري في جولته الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).