ارتفاع عدد ضحايا فيضانات السودان إلى 78 قتيلًا و89 مصابًا

2019/08/31 | 00:55

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أعلن نائب مفوض العون الإنساني في السودان، أحمد فضل الله سراج الدين، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 78

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