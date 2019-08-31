دراسة تربط بين علاجات

2019/08/31 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفادت دراسة واسعة النطاق نشرت نتائجها حديثا، بتزايد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة ضئيلة عند النساء اللواتي يتّبعن علاجا بالهرمونات للحدّ من آثار

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