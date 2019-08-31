المجلس الانتقالي الجنوبي يحمل الحكومة المسؤولية عن العمليات الإرهابية في عدن

2019/08/31 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وفي بيان له أن خلايا تابعة لـ"داعش" نفذت عمليات إرهابية في العاصمة عدن، تسببت في إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة والمواطنين.

وجاء في البيان، أنه "وبعد أقل من 48 ساعة من تطهير العاصمة عدن، تحركت خلايا الإرهاب الداعشية النائمة في بعض مديريات العاصمة الجمعة، لتنفذ عددا من العمليات الإرهابية، مما أوقع عددا من الإصابات في صفوف رجال القوات المسلحة والحزام الأمني والمقاومة والمواطنين الأبرياء".

وأضاف، أن "العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما مديريتا دار سعد والشيخ عثمان استهدفتا نقاطا أمنية وتجمعات مدنية وأسواقا شعبية".

وتابع، أن هذا "يكشف بجلاء أن الإرهاب الداعشي والقاعدي هو الوجه الآخر لهذه الحكومة ومؤسساتها المخترقة، وهو ما يؤكد كل ما ذهبنا إليه سابقا وحذرنا منه بأن الحكومة ليست سوى مظلة للإرهاب وحامية وداعمة له".

ودان المجلس الانتقالي الجنوبي العمليات الإرهابية، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عنها، ومؤكدا أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الجنوبية "ستواصل جهودها في التصدي لعناصر الإرهاب والتطرف ومن يدعمها".

يذكر أن هجوما نفذه انتحاري بدراجته النارية المفخخة، واستهدف سيارة تابعة لمقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من ممر دائري في حي شيخ سعد شمال المدينة، فيما تعرضت نقطة أمنية تابعة لقوات "الحزام الأمني" لهجوم مسلح ثان بمنطقة الحسوة غرب عدن.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الحادثين الإرهابيين في عدن.

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مصدر عسكري سوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح اليوم السبت، مؤكدا الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المصدر قوله إنه تمت "المواف

بغداد اليوم - متابعة

أصدر الديوان الملكي السعودي عدة مراسيم، عين في أحدها فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان وبمرتبة وزير، وبندر بن محمد العيبان مستشارا في المجلس.

وشملت الأوامر الملكية، عددا من المسؤولين في المناصب المهمة بتعيين قسم وإعفاء آخر م

بغداد اليوم - متابعة

كشف البيت الابيض، اليوم الجمعة، عن لقاء مرتقب بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب و أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير سيستضيف أمير الكويت الشيخ صب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المجلس الانتقالي الجنوبي يحمل الحكومة المسؤولية عن العمليات الإرهابية في عدن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المجلس الانتقالي الجنوبي يحمل الحكومة المسؤولية عن العمليات الإرهابية في عدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).