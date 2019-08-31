الحشد يعتقل قاتلي الشهيد أبو بكر السامرائي ويعثر على جثته في قضاء القائم غرب الأنبار

2019/08/31 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اعتقال قاتلي أبو بكر السامرائي، فيما اشار الى انه عثر على جثته غرب الأنبار.وقال الحشد في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “قوة من اللواء 45 بالحشد الشعبي القت القبض على المجموعة الارهابية التي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو بكر السامرائي في قضاء […]

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