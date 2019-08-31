تهنئة للرفيق كاظم عبود( ابو احمد )بمناسبة نجاح العملية الجراحية

2019/08/31 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهنئة

تتقدم منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا باحر التهاني للرفيق

)كاظم عبود(

ابو احمد

بمناسبة نجاح العملية الجراحية ,متمنين للرفيق العزيز الشفاء العاجل وقضاء فترة النقاهة الصحية والعودة لممارسة حياته الطبيعية

الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكامنظمة الحزب

30-8-2019

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