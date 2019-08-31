بالصور.. الحشد يعثر على جثمان الشهيد ابو بكر السامرائي بعد اعتقال قتلته

2019/08/31 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، انه تمكنت قوة من اللواء 45 حشد شعبي من القاء القبض على المجموعة الارهابية التي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو بكر السامرائي في قضاء القائم".

وأضاف البيان، انه" قامت المجموعة الارهابية بتحديد المكان الذي دفن فيه جثمان الشهيد السامرائي ضمن الاعترافات التي أدلى بها عناصرها".انتهى...



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