2019/08/31 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أعلن مصدر عسكري سوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح اليوم السبت.

وذكر المصدر في تصريح لـ"سانا"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).