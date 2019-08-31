ترامب يشكل قيادة عسكرية أميركية خاصة بالفضاء

2019/08/31 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب تشكيل قيادة عسكرية للفضاء ستكون مسؤولة عن ضمان هيمنة الولايات المتحدة التي تهددها الصين وروسيا في هذا المجال

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