إبراهيم مشارة - طفولتي حواشي على متن سيرة مفخخة

2019/08/31 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_مشارة كتبت إلينا السيدة الفاضلة سها جلال جودت تسألنا كما سألت غيرنا من الكتاب أن نتحدث عن طفولتنا وعن البيئة التي نشأنا بها وظلال الأسرة والمطالعات الأولى تمهيدا لنشرها في كتاب خاص ستصدره الكاتبة بعنوان «الأدباء يتحدثون عن طفولتهم» وربما أستبق الحدث فيما يخصني ولأنني لا أحتفظ بأشياء لنفسي فإنني أنشر ما أرسلت به إلى السيدة الفاضلة ليطلع عليه القراء الأكارم.لقد أسماها الراحل جبرا إبراهيم جبرا «الب......

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