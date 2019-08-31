2019/08/31 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاخر_جاسم جدلية الصراع بين السلطة والدولة في العراق بعد عام 2003(1) فاخر جاسم مقدمةموضوعنا، موسوماً بجدلية الصراع بين السلطة والدولة في العراق بعد 2003، بناء على مفهوم الدولة القانونية المعاصرة، وهي الدولة الخاضعة للقانون الذي يكون الناظم لعلاقة الدولة، بالمؤسسات القائمة ـ السلطة، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، او علاقة الدولة بالأفراد، وعلاقة الأفراد فيما بينهم.ولتوضيح طبيع......

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