حسن أحراث - الموسم الدراسي 2019/2020

2019/08/31 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث الموسم الدراسي 2019/2020بدون مقدمات تضليلية أو التيه في غياهيب التحليلات والتنظيرات المفلسة، من يعتقد أن الموسم الدراسي الحالي سيكون مختلفا عن المواسم السابقة، فإنه واهم...كل المؤشرات تؤكد استمرار أو نسخ المواسم السابقة رغم شعارات النجاح والمواطنة وغيرها، مع إضافة بعض التوابل لما يقوم "الاعوجاجات" أو الانفلاتات التي لا تخدم مصالح النظام القائم وقاعدته الطبقية أو تعرقلها.إن ارتباط م......

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