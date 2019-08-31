قلعسي) -( اتشقلعة نار -اكتشاف قصر

2019/08/31 | 01:48

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..في حران كوكبريالدار الحكم للسلطان مظفرالدين

خسرو بيربال القصاب

حكم السلطان مظفر الدين زين الدين علي الكوجك ( مظفر الدين كوكبورو)، أمير قلعة أربيل، وحاكمها، وقائد إمارتها لمدّة 45 عاماً.



وكان حاكماً عادلا،ً ورشيداً، ونزيهاً.



وتعتبر فترة حكمه على إمارة أربيل من أروع حقبها التاريخية، التي سوف تكتب صفحاتها بمداد الذهب.

وكان، من قبل، أميراً لمدينة (حاران)، بعد الاستيلاء عليها في زمن السلطان صلاح الدين الأيوبي.



وبعد وفاة أخيه في أربيل، أصبح أميراً وسلطاناً في أربل وسهل شهرزور.

بعد مضي 866 عاماً على ولادته، وانتهاء حكمه على هذه الإمارة العريقة، اكتشفنا معلومات جديدة، ووثائق قيّمة، ومتنوّعة، عن مكان ولادته، وحياته، وممتلكاته، وحتّى وفاته.



ويرقد الآن جثمانه الطاهر داخل أراضي مدينة أربيل، حيث أصبح مرقده مزاراً للزوار.

حكم السلطان مظفرالدين اربيل مرتيين , و لكن قبل ذلك كان اميرا في في المنطقة الواقعة الان في جمهورية التركية قريبة من مدينة -حرانالاثرية .



-اورفة

روف العائلية اربيل و لكن الظقلعة –كان قلب مظفرالدين معلقا في السراي اجبر مظفرالدين للذهاب الى حران .و الشخصية

و ضمن العمل و البحث المستمر في اربيل , و ضمن نشاطات انتشارات و حفظ اثار السلطان مظفرالدين كوك بورو بحثنا في تاريخ و التحقيقات الاثرية اثناء و مرحلة حكمه في حران .

شانلي بمدينة في تركيا مدينة “حرّانتشافات الأثرية في تتواصل الإكحيث ، أقدم المناطق المأهولة بالسكان حول العالم منذ الألفية تركيا أورفة جنوب السادسة قبل الميلاد دون انقطاع حتى يومنا الحالي، حيث كانت إحدى , و المنطقة حكم من قبل سلطان المراكز الهامة للآشوريين والأمويينمظفرالدين كوك بورو .

في هذه المنطقة الأثرية ر التنقيبات من قبل المورخيين و الرحالة وتستمالتي تحتضن بقايا أول جامعة إسلامية، ومرصدًا فلكيًا أثريًا، إضافة إلى المسجد الكبير من العهد الأموي، وغيرها من المعالم التاريخية الهامة

.في 2017-12-23عثر مجموعة من علماء الاثار و المختصيين في عثر -قصر النار -اتش قلعسي –تركيا , بلعمل واكتشاف القصر المشهور عل بقاية قصر الرئاسي للسلطان خبراء أتراك في قضاء “حرّان”،

السلطان مظفرالدين كوك بو -المعروف ب -مظفرالدين زين الدين علي كجككانت السراي او -اتش قلعسي -و التي تسمى بلغة التركية -رو, قصر الناردار الحكم للسلطان مظفر في العهد الذى كان السلطان حاكما و اميرا غي ميلادي، ال 12على حمّام بُني في القرن الـ عثروا الخبراء على -حرانصلاح الدين عائلة السلطان مظفرالدين الكوك بورو و السلطان ويعتقد أن في ذلك الوقت واالأيوبي استخدم

.

وفي إطار أعمال البحث المتواصلة عن الآثار، عثر الخبراء والعلماء الأتراك حمّام ذي قباب، بني في عهد و -قصر النار -اتش قلعسي -دار الحكم علىعام 900الأيّوبيين قبل نحو .

, محمد أونالصرح احد المورخيين للصحافة التركية وهو الدكتور وإنّ المنطقة بان في “حرّان”، الأكاديمي التركي المسؤول عن أعمال الحفرغنية بالآثار التاريخية، مشيرًا إلى أن أعمال الحفر كشفت عن حمّام بثلاث -قباب في الطابق الثاني من قصر “حران إتش قلعة”.

الحمام يعود إلى عهد و -القصر اتش قلعة وأضاف رئيس فريق البحث أن, عندما كان للميلاد 13والـ 12إمارة الزنكي والأيوبيين، في القرنين الـ السلطان مظفرالدين اميرا في حران قبل ان يكون سلطانا في قلعه اربل في كوردستان العراق ..

وأوضح أن بهاء الدين ابن شدّاد، العالم والقاضي والمؤرخ الذي عاصر أن اثنين من و حمّاما في حرّان 14صلاح الدين الأيوبي، تحدث عن وجود اوتة حفر في المنطقة على فترات متفالحمامات اكتشفت خلال أعمال ال

ير ود الأمتزامن مع وجوأشار إلى أن الحقبة التي يعود إليها الحمام ت، والسلطان صلاح الدين الأيوبي في حرّان، ورجح مطفرالدين الكوك بورىلذلك أن يكون كل من الأمير والسلطان قد استحمّا في الحمّام.

اكتشف علماء آثار قلعة( دار الحكم) –بان عدى قصر السراي اتش ذكريُ“حرّان” الأثرية، “متجر مِسك” وكمية مدينةأتراك خلال أعمال الحفر في .من أواني العطور المُزيّنة، يُعتقد أن تاريخها يعود إلى ما قبل ألف عام.

ان للسلطان مظفرالدين الكوك بورو تاريخا مشرفا و نزيها وعلى الاجيال ينا نحن , الكتاب و و علالتفاخر به و بحكمه العادل الحالية و المستقبليةالمورخيين البحث و التحقيق و التنقيب عن المخطوطات و المصادر المعلومات و الكتب التاريخية حول اثار و شخصية هذا الرجل العظيم…

خسرو بيربال القصاب

كوردستان العراق /اربيل Pirbal@hotmail.com

اسطنبول

اسطنبول 2017-12-23# المصدر :/ جريدة الزمان التركية ليوم

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