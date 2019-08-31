سيلتا فيغو ينهي البداية الحالمة لمدرب ريال مدريد السابق

2019/08/31 | 01:57

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أنقذت هجمة متأخرة من دينيس سواريز نقطة التعادل لسيلتا فيغو أمام اشبيلية في المباراة التي انتهت 1-1 ، مما أحبط آمال فريق المدرب

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