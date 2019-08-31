تعرف عليها.. أطعمة تساعد على محاربة الحر الشديد

2019/08/31 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تضر درجات الحرارة المرتفعة بعض الناس خصوصا مرضى الضغط والقلب والسكر، وهناك بعض الأطعمة تساعدك على الحماية من الحر الشديد.

تسبب درجات حرارة الجو

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