الذهب يسجل مكاسب لرابع شهر على التوالي

2019/08/31 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع صعود أسواق الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأميركية لكنها سجلت رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما دفعت المخاوف

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