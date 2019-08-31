2019/08/31 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة في نص طيفك والليل للأديب والشاعر الكوردي عصمت شاهين دوسكي

جوتيارتمر

النص: طيفك والليل

عصمت شاهين دوسكي

أتوسل بالليل

أن يجلي طيف محياك رقا

ويبيح لإحساسي

أن يكون بين يديك رفقا

مالي ابحث بين أنفاسك مناديا

وأرجو من آهاتك رحمة وشوقا

على سريرك المعنى ترسم أحلامي

وأنا بعيد بين الجبال والشعاب

حائرا ابحث عن طرقا

*********

آه من وجع الغربة

إن تفجرت حرمانا وعذابا وحرقا

آه من ربيع بلا ورود

وجنة بلا خل ودود

وبحر لا اغرق فيه غرقا

آه من طيفك لا يتركني

عن ذكريات يُحدثني

كنتِ فيه شمسا وأنا كنتُ غسقا

تيممي جمالا وفي محراب الليل

كوني امرأة تمسي لليل عشقا

******

أنا يا سيدتي لا أتكرر ثانية

فابحثي عني بين الروابي صدقا

كل حروفي وكلماتي العارية معلقة

يتباهى بها العشاق لهفة ورمقا

لا تحملي طيفك عبئا بلا رتوش

طيفك ينساب كالماء ريا ودفقا

أينما كنتِ بين جدران مغلقة

تفتح الأبواب أمامي رمشا وحدقا

أنا الحب والتاريخ والعشق والبحر

ومن مثلي يعشق عمقا ورقا ..؟

*******

حين يتخذ العنوان” طيفك والليل” مساراً إيحائياً قصدياً يجبر المتلقي على البحث في الماورائيات، وهنا لا اقصد بها الماورائيات الميتافيزيقية، إنما الماورائيات الصورية والمشهدية التي يمكن من خلالها نسج خيوط الصورة لاسيما حين تكون الخيوط في الأصل وجدانية قابلة للتعددية التأويلية والتخيلية، وهذا ما يدفعنا إلى تقطيع العنوان إلى ثلاث مشاهد تكاملية تعمل على استكمال الرؤية أو النسج الصوري بدقة ” طيف” حيث لا مجال إلا للتخيل حول ماهية الطيف ومحاولة التنصص من السؤال البديهي حول الأطياف أنفسها خارج الأدبيات، ولكن الجواب هنا لا يتوقف على المسلمات التي يمكن ان يبحث عنها المتلقي في الكتب لأنه موجود في ” ك ” التي ألحقت بالطيف لتصبح الرؤية واضحة، بعمقها الوجداني التخيلي، فالشاعر هنا يناجي ملامح محفورة في وجدانه، لذا تعيش الذات مرحلة التجميع وليس البحث، لاسيما أن الشاعر ألزمنا بجغرافية زمنية محددة ” الليل ” حيث تم عطف ” طيفك” عليها ، فجعلنا نركب الصور الإجمالية للعنوان ونعيش التخيل وفق معطيات الشاعر الوجداني الذي يناجي طيف الحبيبة في الليل حيث السكون يجمع بين ملامح الصورة المنشودة والوقت الذي يناجي به الشاعر حبيبته وطيفها.

أتوسل بالليل

أن يجلي طيف محياك رقا

ويبيح لإحساسي

أن يكون بين يديك رفقا

مالي ابحث بين أنفاسك مناديا

وأرجو من آهاتك رحمة وشوقا

على سريرك المعنى ترسم أحلامي

وأنا بعيد بين الجبال والشعاب

حائرا ابحث عن طرقا

للمناجاة هنا مدخل بلاغي واضح ” أتوسل ” ، والجمع بين التوسل والليل أمر مرهف، وحساس ، لاسيما حين يكون الشاعر على يقين بالحالة التي يعيشها، واليقين هذا لا يأتي من الرؤية المباشرة للآخر، إنما الفراغ المتروك في روح الشاعر جراء البعد ، أي بعد يكون، لذا لا يجد الشاعر هنا غير المناجاة والتوسل ومن ثم البحث والمناداة ومحاولة استرجاع بعض الصور واللحظات الصوفية التي قضاها الشاعر مع حبيبته فيتوغل بلغة مفعمة بالحيوية وجادة في الوصف الصوفي بين الأنفاس والآهات، والسرير ، حتى يشعر بحجم الهوة التي تفصله عنها، وحجم المسافات التي تبعده عنها، فلا يجد نفسه إلا وهو يعبر عن حالته المستعصية من خلال الرسم البلاغي والبياني لموقعه الجغرافي من جهة، ولحالته النفسية من جهة أخرى ” الجبال / حائراً “.

آه من وجع الغربة

إن تفجرت حرمانا وعذابا وحرقا

آه من ربيع بلا ورود

وجنة بلا خل ودود

وبحر لا اغرق فيه غرقا

آه من طيفك لا يتركني

عن ذكريات يُحدثني

كنتِ فيه شمسا وأنا كنتُ غسقا

تيممي جمالا وفي محراب الليل

كوني امرأة تمسي لليل عشقا

ذلك الرسم البياني والجغرافي يتفجر لوعة في الذات، وتهيج الروح لتعيش غربتها على الوجهين البراني والجواني ، غربة المكانية ، وغربة الروح ، فتحيل الذات من مرحلة البحث والتقصي، إلى مرحلة الشكوى، فها هي تبث شكواها ” آه من ربيع … وجنة بلا..



وبحر…” والجمع بين الربيع والورد وبين الجنة والخل، والبحر أمر ليس بالهين، لأننا أمام تضاد حاد بين الدالة والمدلول، ذلك التضاد يخلق تماهياً واضحاً في نفسية الشاعر من جهة، وفي إمكانية التخيل من جهة المتلقي، وهذا ما يعطي فرصة واضحة لتعددية التأويل والتخيل، وذلك أمر اعتبره قسرياً أحياناً لان الشاعر يجبر المتلقي على تلقي منطقه المخصوص دون السماح له بالابتعاد عن مساره وطريقه الذي يرسمه، ولكنه في الوقت نفسه في هذا النص يجعلنا نتعايش ونتعامل مع الحالة على إنها استكمالية لجلب ورسم ملامح الطيف نحن كمتلقين، فذكرياته هي الآن البوابة التي نستعين نحن بها لخلق تلك الصورة، التي سبق وان نطق بتفاصيلها الطيف والليل، فنراها متقدة ضمن دائرة ذكرياته، ومتوهجة كالشمس ومتيمة بالجمال الليلي.

أنا يا سيدتي لا أتكرر ثانية

فابحثي عني بين الروابي صدقا

كل حروفي وكلماتي العارية معلقة

يتباهى بها العشاق لهفة ورمقا

لا تحملي طيفك عبئا بلا رتوش

طيفك ينساب كالماء ريا ودفقا

أينما كنتِ بين جدران مغلقة

تفتح الأبواب أمامي رمشا وحدقا

أنا الحب والتاريخ والعشق والبحر

ومن مثلي يعشق عمقا ورقا ..؟

تحول الشاعر من وصف حالته وتوغل الطيف في ليله ، ومناجاته لها، بأن يعيد رسم الطريق إلى عالمه المرهف والحساس والمنتظر لكي تنبلج صورتها من جديد، إلى حدود اللأنا ، محاولاً بذلك ان يكمل نسج صورته، بجمالها هي، وبروحه العاشقة الصوفية الساعية لخلق عوالمها الثنائية معها هي، فأتت دون تلميح وتواري تعلن إنها لا تتكرر، وهذا بلا شك دليل مصداقية الشاعر مع ذاته أولاً ومع الآخر ثانياً، ومن ثم يتوجه الشاعر إلى التشبيهات والوصفيات التي تحدد ملامح روحه وذاته بحيث نجده يغالي في وصف وجوده وحروفه، التي من خلالها يحاول أن يعطي انطباعاً للآخر وللمتلقي بأنها لا تأتي من فراغ ومن اللا جدوى العابثة، إنما هي امتداد فطري لروحه التي تستمد قواها من الحب والتاريخ والعشق والبحر معاً، وعلى الرغم من إمكانية وجود حالة من التضاد أيضا في الجمع بين هذه المسميات، إلا إنها تشكل في النهائية الوجه التكاملي للصورة التي أراد الشاعر أن ينسجها ويجعلنا نعيش اللحظات التي سعى فيها لجمع خيوطها، وكأنه من خلال سعيه أراد ان يبرهن لنا مهاراته التجميعية ومهاراته العشقية ومهاراته الصوفية للآخر وللذات أيضا، ومن ثم أراد منا أن نؤمن بأن عشقه لا يتوقف عند حدود الظاهريات، إنما عشقه أعمق من نلامسه بالظاهر، وهذا ما يعيدنا مرة أخرى إلى العنوان، حيث فرض الشاعر علينا منذ البدء البحث في الماورائيات الصورية والبلاغية كي نستطيع مواكبة رؤاها للنهاية.

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