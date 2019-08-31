2019/08/31 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي

ألذّبيح عند المسيحيين: من هو (الذبيح إلاهُ سسين) في الكتاب المقدّس؟ لم يجرأ أكثر المسيحيين قول الحقيقة كما بقية المذاهب و الأديان عن حقيقة (أهل البيت)(ع) بسبب إنغلاق الوعي و ضعف أو موت البصيرة في وجود الناس بعد موت أكثر الضمائر, لذلك صعب عليّ معرفة أسباب زيارة المسيحيين للحسين(ع), رغم إني إلتقيت ببعضهم في كربلاء أثناء الزيارة و سألتهم عن سبب إعتقادهم بهذا الأمام المظلوم, لكنهم لم يجيبوني بوضوح, حتى عرفت ذلك أخيراً بعد تصريح أحدى الاخوات المؤمنات المسيحيات, فإستمعوا للحق يا أنصار الوجدان .

ألفيلسوف الكونيّ

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