محمد الهلالي - رسالة رولان بارت إلى المخرج والكاتب السينمائي أنطونيوني حول -من هو الفنان اليوم؟ - رولان بارت - ترجمة: محمد الهلالي

2019/08/31 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الهلالي تقديم: أرسل رولان بارت (1915-1980)، الذي كان ناقدا أدبيا وسيميولوجيا وأستاذا في "الكوليج دو فرانس" ومهتما بالسينما، هذه الرسالة إلى المخرج والكاتب السينمائي الإيطالي ميشال أنجيلو أنطونيوني (1912-2007)، التي يعرف فيها الفنان ومهمته في عصرنا.الرسالة: عزيزي أنطونيوني، سبق لنيتشه أن ميّز، في تصنيف له، ما بين شخصيتين هما: شخصية القسّ وشخصية الفنان.وفيما يخص القساوسة، فإن ا......

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